В МВД готовят новый запрос в Германию по ситуации с Навальным

МВД России готовит дополнительный запрос в Германию об оказании правовой помощи в деле об отравлении политика Алексея Навального, который ранее вышел из комы.

Как пишет пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей и эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным.

Следователи ОВД РФ надеются, что им разрешат задавать дополнительные вопросы врачам и экспертам из ФРГ, которые также работают над делом оппозиционера.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Тогда самолет совершил внеплановую посадку в Омске, где политика госпитализировали. Позднее оппозиционер впал в кому и 22 августа его доставили в Германию. В начале сентября специалисты лаборатории Бундесвера заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

7 сентября немецкие врачи вывели Навального из комы. По заявлениям медиков, блогер полностью восстановился и помнит все события до отравления.