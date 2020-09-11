На выходных в Алтайском крае будет тепло и солнечно

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется солнечная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 12 сентября, ожидаются порывы ветра до 13 м/с. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +17°C до +22°C, в темное – от +2°C до +7°C (местами заморозки до -2°C). Преимущественно без осадков.

В Барнауле: днем – от +18°C до +20°C, ночью – от +2°C до +4°C (в низинах до -1°C). Прогнозируется утренний туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 13 сентября, в Алтайском крае в светлое время суток столбики термометров покажут от +19°C до +24°C, в темное – от +2°C до +7°C. Скорость ветра временами будет достигать 13 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +19°C до +21°C, ночью – от +3°C до +5°C. Без осадков.

В начале следующей недели потепление продолжится. По прогнозу алтайского ЦГМС, в понедельник дневная температура может достигать +26°C.