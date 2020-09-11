Жителя Барнаула осудят за случайное убийство посетителя пивбара

32-летнего жителя Барнаула будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности посетителю одного из пивных заведений краевой столицы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь на 9 марта мужчина отдыхал со знакомыми в баре и, когда он пошел танцевать с одной из посетительниц заведения, к нему подошел пьяный 58-летний мужчина и затеял ссору. В результате обвиняемый толкнул недоброжелателя, после чего тот упал на пол, ударившись головой о лестницу. Спустя два месяца потерпевший от полученной травмы скончался в больнице.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, утверждая, что потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог стоять, в связи с чем упал", — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.