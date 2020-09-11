Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заболевших коронавирусом

Рост числа случаев COVID-19 должен радовать, а не пугать, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с журналистами, сообщает Telegram-канал издания "Подъем".

По его словам, сведения о числе заразившихся абсолютно бессмысленны, поскольку это "говорит только о вновь выявленных положительных тестах". При этом данные о тяжелобольных и количестве летальных случаев позволяют куда точнее определить степень опасности вируса.

"Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет", – сказал он.

Мясников считает, что в действительности коронавирусом переболели свыше 20 миллионов россиян, который протекал у них бессимптомно или в легкой форме. При этом на формирование коллективного иммунитета понадобится два-три года, полагает эксперт.