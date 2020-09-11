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Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заболевших коронавирусом

, ИА "Амител"
По словам эксперта, информация о количестве инфицированных – абсолютно бессмысленная цифра
Фото: redler.ru

Фото: redler.ru

Рост числа случаев COVID-19 должен радовать, а не пугать, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с журналистами, сообщает Telegram-канал издания "Подъем".

По его словам, сведения о числе заразившихся абсолютно бессмысленны, поскольку это "говорит только о вновь выявленных положительных тестах". При этом данные о тяжелобольных и количестве летальных случаев позволяют куда точнее определить степень опасности вируса.

"Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это все равно будет", – сказал он.

Мясников считает, что в действительности коронавирусом переболели свыше 20 миллионов россиян, который протекал у них бессимптомно или в легкой форме. При этом на формирование коллективного иммунитета понадобится два-три года, полагает эксперт.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.09.2020 22:46
Botanik

Порет чушь. Чему тут радоваться? Надо быстрее вакцинировать и новые средства для лечения распространять по больницам страны. Они, кстати, уже есть, но пока только в центральном регионе.
Может они считают, что у сибиряков иммунитет, как у медведей?

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