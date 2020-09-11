В правительстве Алтайского края реорганизовали департамент

11 сентября вступил в силу указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко "Об утверждении Положения о департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти". Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Начальник пресс-службы главы региона Дмитрий Негреев пояснил "Банкфаксу", что новая структурная единица создана путем реорганизации департамента по обеспечению региональной безопасности. Часть его полномочий делегирована вице-губернатору Виталию Снесарю.

За департаментом сохранится другая часть, которая касается взаимодействия со службами в областях призыва на воинскую службу, защиты госграниц и населения от ЧС, противодействия экстремизму и незаконному обороту запрещенных веществ, профилактики наркомании и правонарушений.

Кроме того, в компетенции структуры будут взаимодействие с полпредом президента в СФО и мониторинг исполнения поручений главы государства и кураторства государственной политики в отношении казачьих обществ.