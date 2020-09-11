Житель Рубцовска захотел легких денег и потерял 695 тысяч рублей

55-летний житель Рубцовска нашел в интернете объявление с предложением легкого и быстрого заработка и лишился крупной суммы денег, сообщает портал "вРубцовске".

В начале августа горожанин перешел в интернете по рекламной ссылке "Легкий заработок" на страницу якобы финансовой организации, представители которой связались с ним и предложили инвестировать деньги в электронную биржу для получения прибыли.

Потерпевший от обещаний о скором богатстве совсем забыл о бдительности и согласился на условия аферистов.

Сначала мужчина перевел на номер телефона мошенников 195 тысяч рублей, а на следующий день взял кредит на полмиллиона рублей и частями перечислил на указанные злоумышленниками номера.

В течение недели на счете никакой прибыли не появлялось, и рубцовчанин заподозрил неладное и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.