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Первые постковидные выборы. За кого будут голосовать в российских регионах в ЕДГ-2020

, ИА "Амител"
Итоги кампании могут серьезно повлиять на думские выборы, намеченные на следующий год

Уже в ближайшее воскресенье, 13 сентября, в России пройдет единый день голосования. Для партий и политтехнологов это будет последняя крупная кампания и проба сил перед выборами в Госдуму в 2021 году. Кстати, не факт, что они состоятся именно в сентябре следующего года, но это уже отдельная история. Пока коротко остановимся на наиболее интригующих выборах нынешней осени.

ЕДГ 2020 года – первый после пандемии (если не считать плебисцит по Конституции). Голосование продлится не один день, а растянется на три – с 11 по 13 сентября. Центризбирком рассчитывает, что так можно избежать наплыва избирателей на участках, а следовательно – угрозы заразиться коронавирусом. Эта схема напоминает ту, что использовалась во время референдума по Основному закону страны. Тогда по заверению ЦИК и Роспотребнадзора никакой вспышки заболеваемости отмечено не было. Как получится на этот раз – посмотрим, но что-то подсказывает, что ковиду вновь окажется не по зубам российский электорат.

Кого и где выбираем?

Несмотря на то, что в 2020 году нет общефедеральных выборов, различные кампании пройдут в 83 регионах страны. В 20 субъектах РФ выберут губернаторов, в 4 – депутатов Госдумы, в 11 – региональные парламенты, в 5 городах – мэров. Кроме того, в 22 столицах регионов предстоит избрать городские думы.

Напомним, что в 18 регионах выберут губернаторов всенародным голосованием, а в двух – региональными парламентами (Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа). Причем 10 губернаторов избираться будут впервые, и еще 10 – претендуют на новый срок.

Горячий Иркутск и непредсказуемый Новосибирск

Ряд экспертов указывают на то, что результаты 2020 года (прежде всего губернаторские кампании) могут оказать принципиальное влияние на модель выборов в будущий российский парламент. В частности, это касается возможности их досрочного проведения – уже следующей весной. Предполагаемая дата – апрель.

"Если ЕДГ-2020 завершится хорошим для власти результатом, то план проведения досрочных выборов в Госдуму в апреле 2021 года может быть реализован. Сторонники такого сценария опасаются, что рейтинг "Единой России" к следующей осени просядет, а значит, кампанию нужно проводить, пока этого еще не произошло", – указывает политолог Илья Гращенков.

Основными точками напряженности, по версии Гращенкова, могут стать выборы глав регионов в Иркутской, Архангельской, Пензенской, Ростовской, Смоленской областях и Краснодарском крае: "Причем риски двоякие. Где-то существует вероятность второго тура (Иркутская область), а где-то опасность "северокорейских" результатов свыше 80% и как следствие – недоверие самим выборам".

На выборах в Заксобрания наиболее "горячими" регионами, по мнению Гращенкова, станут Воронежская, Рязанская, Новосибирская и Челябинская области.

Что касается выборов в городские думы, самыми напряженными могут стать кампании во Владимире, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Ульяновске и Якутске, уверен Гращенков. Это связано как с возможными неудовлетворительными результатами "партии власти", так и большим числом скандалов, предшествующих ЕДГ.

Кроме того, после единого дня голосования, независимо от его результатов, в плановом "порядке" в отставку могут уйти несколько губернаторов, делает прогноз политолог. "Несмотря на то, что в этом году Кремль решил не рисковать и переназначил в должности 10 губернаторов из 20, все же определенная ротация еще возможна", – комментирует Илья Гращенков.

Алтайский край

В регионе в ближайшее воскресенье, 13 сентября, предстоит избрать трех депутатов АКЗС. "Вакантные" места появились потому, что Андрей Волков и Ирина Теплова лишились мандатов из-за обвинительных приговоров по уголовным делам. А депутат Валерий Гуминский добровольно сложил полномочия в связи с переездом на Дальний Восток. Всего на три мандата претендуют 15 человек.

Также по итогам ЕДГ полностью обновят состав горсобрания Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский. Кроме того, избирателям предстоит определиться с главами сельсоветов (будет выбрано 28 человек). Из представительных органов сельских поселений крупнейшей станет кампания в Ребрихе. Кроме того, пройдут довыборы депутатов в Заринское горсобрание и Каменский горсовет. Всего на уровне муниципалитетов планируется распределить 371 мандат.

В ЕДГ на выборах различного уровня смогут проголосовать около 300 тысяч избирателей в Алтайском крае.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

12.09.2020 07:42
Пионер

С момента получения права избирать не пропускал ни одни выборы. Но после откровенной клоунады на пеньках, когда самоутверждали поправки, идти нет никакого желания.

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