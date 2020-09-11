Бийчане пожаловались на полчища тараканов в доме

Жильцы дома №25 на улице Ударной в Бийске пожаловались на "полчища тараканов". О нашествии насекомых они рассказали в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "Вконтакте".

Бийчане утверждают, что даже травля не помогает. Точнее, она убивает много тараканов, но на их место приходят новые.

"Их травят, но справиться с насекомыми не получается. Меньше их не становится. А по подъезду просто невозможно пройти, — рассказал местный житель. — Помимо самого факта гор тараканьих трупов, людей возмущает, что их не предупредили, что насекомых будут травить".

В управляющей организации на жалобу ответили, что люди знали о проведении мероприятия против тараканов.

Ранее amic.ru писал, что аллея на улице Георгия Исакова вызвала негодование барнаульцев из-за огромного количества тараканов, которые выползают неизвестно откуда в вечернее время.