Роспотребнадзор назвал допустимое для человека количество шоколада

За один присест взрослому человеку допустимо съедать не более 50 граммов шоколада. При этом делать это желательно не чаще двух раз в неделю, рассказали в Роспотребнадзоре.

"В состав шоколада входит большое количество сахара и жира, поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета", – говорится в сообщении.

А вот кормить шоколадом малышей до трех лет категорически не рекомендуется, потому что это не только бесполезно, но и опасно: неподготовленный желудок может плохо отреагировать на столь тяжелый продукт. С пяти-шести лет детям уже можно есть шоколад, но не больше, чем по 20 граммов дважды в неделю.

Однако и польза от такого лакомства есть. В частности, шоколад улучшает работоспособность и когнитивные способности, а также способствует укреплению иммунитета и замедлению старения за счет антиоксидантов в своем составе.