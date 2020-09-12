Еще 37 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у восьми детей; у 10 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребеенка; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Онгудайского района; у трех жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Майминского района; у одного жителя Чемальского района; у одного ребенка в Усть-Коксинском районе. Таким образом с начала пандемии в регионе заразились 2514 человек.
Выздоровели за прошедшие сутки 22 пациента (с начала пандемии 2116).
Комментарии
Мммм... Соседи в гору пошли? Не иначе как к карантину?..
Мы то чего, у нас то там как? Топчемся на 60? Или тоже прогрессируем? Кто из Росстата есть?