АвтоВАЗ рассказал, как будут называться новые модели машин

Концерн АвтоВАЗ подвел итоги конкурса на названия для перспективных моделей Lada. Пользователи социальных сетей могли предложить свои варианты.

Конкурс проходил в Instagram, Вконтакте, Facebook и Одноклассниках на официальных страницах автопроизводителя. В каждой соцсети определили по одному победителю и список новых названий выглядит так: Alta, Onega, Slava и Lika.

Условия для пользователей были простыми: ассоциативная связь названия с Россией, несколько слогов и окончание на букву "а". Только во Вконтакте люди оставили около 34 тысяч комментариев.

Для каких именно моделей будут использоваться названия, в АвтоВАЗе не уточнили.