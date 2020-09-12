18-летнего барнаульца задержали за кражу одежды из магазина

18-летний житель Барнаула украл из магазина одежды шесть мужских джинсов и девять мужских шорт. Полицейские задержали подозреваемого.

42-летний представитель магазина одежды обратился к правоохранителям и сообщил о пропаже вещей на сумму 17 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что преступник тайно сложил вещи в пакет и скрылся.

Задержанный 18-летний молодой человек дал признательные показания и рассказал, что украденную одежду он продал

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", рассказали в МВД. Ущерб, который барнаулец нанес магазину, требуется возместить.