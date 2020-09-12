Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Открытого чемпионата США . В полуфинале он проиграл австралийцу Доминику Тиму.

По своей манере игры Тим не самый удобный соперник для российского теннисиста, отмечает "РГ". Проблемы у Медведева начались уже в первом сете. Доминик навязал свою игру, Даниил не смог реализовать все, что хотел.

Во второй партии соперники добрались до тай-брейка, но удача осталась на стороне австралийца, а в третьей партии у россиянина почти получилось переломить ход встречи, но австралиец смог дожать Медведева.

Доминик Тим стал первым теннисистом из Австралии, который добрался до финала US Open.