Суббота, 12 Сентябрь, 14:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,89
€ 88,68
16°

1051874 +0
Обь
221см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал US Open

, ИА "Амител"
Он уступил Доминику Тиму
Фото: живуспортом.рф

Фото: живуспортом.рф

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Открытого чемпионата США . В полуфинале он проиграл австралийцу Доминику Тиму. 

По своей манере игры Тим не самый удобный соперник для российского теннисиста, отмечает "РГ". Проблемы у Медведева начались уже в первом сете. Доминик навязал свою игру, Даниил не смог реализовать все, что хотел.

Во второй партии соперники добрались до тай-брейка, но удача осталась на стороне австралийца, а в третьей партии у россиянина почти получилось переломить ход встречи, но австралиец смог дожать Медведева. 

Доминик Тим стал первым теннисистом из Австралии, который добрался до финала US Open. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
13:54
Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в финал US Open 0
13:15
18-летнего барнаульца задержали за кражу одежды из магазина 0
12:56
АвтоВАЗ рассказал, как будут называться новые модели машин 0
12:22
Иномарка столкнулась с троллейбусом в Рубцовске 1
11:44
Более 2,5 млрд рублей выделили на поддержку семей в Алтайском крае 0
11:14
Бесплатный проезд в транспорте могут ввести в России с 2035 года 18
10:41
В Бийске экоактивисты очистили от мусора берег озера 4
10:04
Первую партию российской вакцины от коронавируса направили в регионы 7
09:37
Еще 37 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 1
09:09
Космическая одиссея 2020 года: как на Алтае отметили 85-летие Германа Титова 9
08:35
Роспотребнадзор назвал допустимое для человека количество шоколада 7
08:06
Как на Алтае проводят национальный финал WorldSkills 1
07:38
Первые постковидные выборы. За кого будут голосовать в российских регионах в ЕДГ-2020 14
07:03
Поломки, ссоры, расставания. Чем опасен ретроградный Марс и как спокойно его пережить 7
06:32
Оригинальные рецепты из грибов: такое нельзя не попробовать 2
06:03
А вот и бабье лето. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на выходных? 1
23:55
Такой день. Бесплатные сосиски в барнаульских школах и выплаты безработным 0
23:36
Диетолог назвал идеальный продукт для похудения осенью 2
23:11
Бийчане пожаловались на полчища тараканов в доме 0
22:53
Минпромторг не поддержал идею ввести двойные ценники в магазинах 5
22:38
Житель Рубцовска захотел легких денег и потерял 695 тысяч рублей 2
22:13
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заболевших коронавирусом 9
21:58
В правительстве Алтайского края реорганизовали департамент 1
21:33
В Алтайском крае пьяная пенсионерка проникла в дом соседки ради спиртного 1
21:19
"Больше не муж и жена". Тимати и Анастасия Решетова расстались 1
20:53
Барнаулец совратил 11-летнюю девочку через интернет 4
20:32
Лукашенко полетит в Россию, чтобы расставить точки над "i" 4
20:13
Жителя Барнаула осудят за случайное убийство посетителя пивбара 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 166 0
19:28
В Барнауле восстановят загубленный при благоустройстве кустарник 3
19:13
Японцы предложили ударить ядерными ракетами по России 16
18:50
Змея "прогулялась" по Речному вокзалу Барнаула 4
18:30
Не просто мамочки в декрете. "Ростелеком" наградил лучших "инстамам" Барнаула 3
18:13
В МВД готовят новый запрос в Германию по ситуации с Навальным 11
17:55
ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей 4
17:43
Ученые разработали маску, которая отслеживает признаки COVID-19 0
17:31
В прокуратуре выяснили, сколько собак съела алтайская пенсионерка 20
17:16
Звезда "Универа" засмеялся в зале суда после оглашения приговора 6
17:04
Более 18 тысяч тонн картофеля накопали аграрии в Алтайском крае 3
16:52
Папа Римский назвал секс "божественным удовольствием" 6
16:40
На выходных в Алтайском крае будет тепло и солнечно 0
16:25
В Барнауле вдвое вырос спрос на противоугонные системы 1
16:13
Путин извинился перед президентом Сербии за скандальный пост Марии Захаровой 16
16:01
Изысканно и роскошно. Мраморная телятина с чернилами каракатицы для необычного ужина 10
15:55
Лихача из Барнаула осудят за ДТП, в котором серьезно пострадал пешеход 3
15:41
Свидетельница по делу Навального улетела за рубеж и пропала 13
15:28
Жителю Алтайского края подарили Lada Granta от страхового фонда 1
15:16
В России выявили более 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 2
15:05
46-летняя певица Натали оголила грудь на съемках нового клипа 15
14:57
Общественные советники при барнаульском мэре получат доступ к "секретной" информации 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.