Режиссер "Защитников" снимет сериал про Чикатило

Режиссер Сарик Андреасян приступил к съемкам сериала "Чикатило. Явление зверя". Об этом рассказали в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.
"Для меня это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko, – цитирует пресс-служба режиссера. – Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести".
Пока неизвестно, какие актеры исполнят главные роли в сериале. Также авторы пока не озвучили предполагаемую дату релиза, пишет ТАСС.
Комментарии
Люди искусства в нашей стране , да и не только, потеряли интерес к человеку труда, созидателю, строителю. Пиарят всякую гадость , убийства, сексуальные извращения, прославляют воровские банды и катастрофы.
Мир сошел с ума?
Дурдом.
Приоритеты другие сейчас у людей искусства. Всю мерзость, грязь, непотребство воплощают на экране. А потом удивляются, а почему люди стали такими жестокими?