Режиссер "Защитников" снимет сериал про Чикатило

Режиссер Сарик Андреасян приступил к съемкам сериала "Чикатило. Явление зверя". Об этом рассказали в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

"Для меня это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko, – цитирует пресс-служба режиссера. – Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести".

Пока неизвестно, какие актеры исполнят главные роли в сериале. Также авторы пока не озвучили предполагаемую дату релиза, пишет ТАСС.