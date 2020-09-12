В Китае сочли новое российское оружие более устрашающим, чем ядерная бомба

Китайский портал Sina назвал российские военные комплексы "Сармат", "Ярс" и "Авангард" более устрашающими, "чем ядерная бомба", пишет МК.
По словам автора, перевооружение ракетных войск России на указанное оружие с дальностью полета более 10 тысяч км "ставит США в безвыходное положение". Особенное внимание уделили "Авангарду" – согласно китайскому источнику, средства противовоздушной обороны не могут перехватить ракету из-за улучшенной скрытности снаряда.
В Sina уверены, что в случае конфликта между РФ и США, прибрежные зоны Северной Америки будут беззащитны перед "Авангардами", несмотря на наиболее совершенную систему обороны в мире. Ракету назвали "шедевром российской армии", которая страшнее, "чем ядерная бомба".
Комментарии
В Китае далеко не дураки.
Бредятина рассчитана на тупую вату которая готова верить пропаганде и не требующая ссылку на первоисточник, с указанием человека который это сказал.
12.09.2020 17:05
- гость -
Ну спасибо вам, Ваше Умнейшество, что просветили нас - убогих ватников. Сами-то чьих будятя. акриловыя али синтяпонныя?
Чмыри, принимающие на веру бред дудей и навальных, любят обвинять других в тупости. В зеркало почаще смотреться нужно.
Оружие, оно - оружие, когда есть воля его применить. А вот в этом уверенности ни фига нет.
Очередной бальзам для нищебродов, в рваных труселях, но с грозным оружием.
17:36 гость "Очередной бальзам.."
Ты похвастай какое овенное оружие продала вам Америка (Украине), с которым собираетесь воевать против России
гостям из-за бугра.
туалетную бумагу можно взять в соседнем волмарте.
Запасы там пополнили после ажиотажа в начале короны?