В Китае сочли новое российское оружие более устрашающим, чем ядерная бомба

Китайский портал Sina назвал российские военные комплексы "Сармат", "Ярс" и "Авангард" более устрашающими, "чем ядерная бомба", пишет МК.

По словам автора, перевооружение ракетных войск России на указанное оружие с дальностью полета более 10 тысяч км "ставит США в безвыходное положение". Особенное внимание уделили "Авангарду" – согласно китайскому источнику, средства противовоздушной обороны не могут перехватить ракету из-за улучшенной скрытности снаряда.

В Sina уверены, что в случае конфликта между РФ и США, прибрежные зоны Северной Америки будут беззащитны перед "Авангардами", несмотря на наиболее совершенную систему обороны в мире. Ракету назвали "шедевром российской армии", которая страшнее, "чем ядерная бомба".