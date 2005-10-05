Количество раскрытых преступлений в крае по линии уголовного розыска увеличилось на 24%

По итогам 9 месяцев сотрудниками уголовного розыска в крае раскрыто 8 тыс. 165 тяжких и особо тяжких преступлений, что несколько выше показателя прошлого года. Из них – 336 убийств, 764 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 381 разбой, 868 грабежей и 2 тыс. 452 кражи. Причем процент раскрываемости также выше. Об этом сообщил сегодня, 5 октября, начальник Управления уголовного розыска ГУВД Алтайского края, полковник милиции Алексей Лукашев.

“Если говорить об отдельных видах преступлений, то раскрываемость убийств составляет 90%. Сократилось количество нераскрытых дел, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. К сожалению, ниже раскрываемость уличных грабежей. Это связано с тем, что количество совершаемых преступлений увеличилось”, — подчеркнул он.

В целом ситуация по числу зарегистрированных преступлений в Алтайском крае примерно такая же, как в соседних регионах Западной Сибири. А число раскрытых убийств даже выше.

Рост числа совершаемых преступлений специалисты связывают с ухудшением социально-экономической ситуации в регионе. Кроме того, появляются новые виды предпринимательской деятельности: например, с развитием пунктов приема лома стало актуальным воровство цветного и черного металла.