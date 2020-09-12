ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с счетами банковских карт

Центробанк выявил схему мошенничества с использованием голосового меню банковских центров, пишет РБК.

Мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR, подменяя телефонные номера клиентов. При звонке они запрашивали сведения по счетам клиентов, вводя последние четыре цифры номера банковской карты. Схема позволяет узнать остаток на счете потенциальной жертвы. В дальнейшем эта информацию используется при мошеннических звонкам клиентами с целью кражи средств.

Как пояснили в ЦБ, такое мошенничество стало возможно из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству, которые были даны в 2019 году.