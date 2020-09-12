В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса

С прививкой от COVID-19 лучше не медлить, поскольку она позволяет избежать мучений, которые испытывают зараженные. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион на телеканале "Россия 24".

Священник рассказал, что советует всем обратившимся к нему прихожанам прививаться как можно раньше, поскольку риск побочных эффектов от вакцины минимален, а сама инфекция гораздо страшнее.

"Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом, – считает Иларион.

Как ранее сообщил amic.ru, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова к абсолютным противопоказаниям к прививке от коронавируса относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка.