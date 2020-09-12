Такой день. Уголовное дело по избиению детей и 2,5 млрд рублей на поддержку семей

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 сентября. Без коронавируса.

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье "Халатность" после сообщений СМИ о систематическом избиении 14-летним барнаульцем маленьких детей. По версии следователей, должностные лица не реагировали на жалобы родителей пострадавших малышей.

Более 10 тысяч жителей Алтайского края, имеющих право проголосовать на выборах 13 сентября, сделали это досрочно. Воспользовались этим правом только 3,5% избирателей, причем наибольшая активность наблюдается в сельских территориях.

За восемь месяцев реализации проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" власти Алтайского края выплатили семьям более 2,5 млрд рублей. 14 228 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, 17 761 – при рождении третьего и последующих.

В Бийске воспитанники "Детского эколого-туристического центра" в Бийске вместе с преподавателями очистили от мусора берега озера Ковалевского. По словам методиста центра Людмилы Козловой, озеро является излюбленным местом отдыха горожан, и отходы постоянно скапливаются на дне и по берегам водоема.