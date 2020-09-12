Испытания британской вакцины от коронавируса возобновили

Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавируса, возобновила испытания, приостановленные из-за болезни одного из добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тесты продолжили после подтверждения их безопасности от Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA). Подробная медицинская информация о состоянии здоровья заболевшего не раскрывается.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 сентября компания AstraZeneca объявила о приостановке клинических испытаний вакцины. Соответствующее решение приняли из-за того, что у одного из добровольцев произошел "возможный нежелательный эффект".