В Горном Алтае зафиксировали 49 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 49 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 13 жителей Турочакского района, в том числе у восьми детей; у 12 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у четырёх жителей Майминского района; у четырёх жителей Шебалинского района; у трёх жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у одного жителя Усть-Коксинского района и у жителя другого региона, прибывшего в Чемальский район.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 2563 случая заболевания.

Выздоровели за сутки еще 16 пациентов, а за весь период из больниц региона выписали 2132 человека.