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Новости

В Алтайском крае начался единый день голосования

, ИА "Амител"
В регионе открылось 328 избирательных участков
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

13 сентября в Алтайском крае стартовал единый день голосования. В регионе открылось 328 избирательных участков, посетить которые смогут порядка 300 тысяч человек.

По словам главы регионального избиркома Ирины Акимовой, избирательные кампании в крае не крупномасштабные и по большей части проходят на территории соответствующего избирательного округа.

На региональном уровне проводят дополнительные выборы депутатов АКЗС по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы), № 26 (Октябрьский район Барнаула) и № 31 (Бийск). Кроме того, выборы проводятся в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях районного и городского уровня.

Основные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проходят в Славгороде и ЗАТО Сибирский. Также в режиме основных выборов изберут депутатов в 25 сельских поселениях на территории 17 районов края.

Допвыборы депутатов представительных органов муниципальных образований проводят в Третьяковском, Тальменском, Солтонском, Смоленском, Красногорском, Ключевском, Бурлинском районах и Заринске, а также в 33 городских и сельских поселениях.

В общей же сложности в Алтайском крае изберут трех депутатов АКЗС, 371 – в  представительные органы муниципальных образований и 28 глав сельских поселений, пишет пресс-служба краевой администрации.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.09.2020 11:44
- гость -

Слита инструкция для наблюдателей на выборах из числа адептов Алексея Навального. Фактически от них требуют создавать нарушения собственноручно, если на участках их нет. Для этого сторонникам блогера предлагается устраивать всевозможные провокации и скандалы.

месный, на какой участок идешь выполнять свою миссию?

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