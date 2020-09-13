В Алтайском крае начался единый день голосования

13 сентября в Алтайском крае стартовал единый день голосования. В регионе открылось 328 избирательных участков, посетить которые смогут порядка 300 тысяч человек.

По словам главы регионального избиркома Ирины Акимовой, избирательные кампании в крае не крупномасштабные и по большей части проходят на территории соответствующего избирательного округа.

На региональном уровне проводят дополнительные выборы депутатов АКЗС по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы), № 26 (Октябрьский район Барнаула) и № 31 (Бийск). Кроме того, выборы проводятся в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях районного и городского уровня.

Основные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проходят в Славгороде и ЗАТО Сибирский. Также в режиме основных выборов изберут депутатов в 25 сельских поселениях на территории 17 районов края.

Допвыборы депутатов представительных органов муниципальных образований проводят в Третьяковском, Тальменском, Солтонском, Смоленском, Красногорском, Ключевском, Бурлинском районах и Заринске, а также в 33 городских и сельских поселениях.

В общей же сложности в Алтайском крае изберут трех депутатов АКЗС, 371 – в представительные органы муниципальных образований и 28 глав сельских поселений, пишет пресс-служба краевой администрации.