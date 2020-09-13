Явка на выборах в Алтайском крае к 10 часам составила 11,05%

Сегодня, 13 сентября, в Алтайском крае проводят заключительный день голосования на выборах различного уровня. Всего в регионе открылось 328 избирательных участков.

Как сообщили в краевой избирательной комиссии, по данным на 10 часов утра средняя явка избирателей региона (с учетом досрочного голосования) составила 11,05%, проголосовало 32 969 человек. На дополнительных выборах депутатов АКЗС по трем округам проголосовало 9,11%.

В Славгороде, где проходят выборы депутатов горсобрания, активность избирателей составила 9,61%. На выборах депутатов ЗАТО Сибирский проголосовало 22,58% избирателей.

Как писал amic.ru, лишь 3,5% избирателей Алтайского края, имеющих право проголосовать на выборах 13 сентября, сделали это досрочно.