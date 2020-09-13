Мобильная связь может снова подорожать в России

До конца года мобильная связь в России может подорожать на 5-7%, пишут "Известия". Всего по итогам 2020-го цены могут вырасти на 12-15%.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что уже осенью операторы запустят новые тарифы, которые будут сравнимы по стоимости с предыдущими, но отличатся урезанным набором услуг. Такой шаг не даст абонентам четкого понимания об уровне подорожания.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, цены на связь в России растут с 2014 года примерно на 15%, и в этом году абонентов ждет то же самое. Эксперт считает, что осенью операторы предложат новые тарифные планы, на которые переведут часть абонентов, и закроют для использования старые.

При этом не исключено, что операторы будут отказываться от безлимитных тарифов, что вынудит пользователей подключать дополнительные пакеты услуг.

В Федеральной антимонопольной службе считают состоявшийся рост цен на связь обоснованным, однако оснований для нового не видят.