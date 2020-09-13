В Алтайском крае нашли тело рыбака в реке

11 сентября в реке Обь утонул 49-летний житель Камня-на-Оби, сообщают "Каменские известия".

Плавающего в водоеме мужчину увидели работники РЖД. Через некоторое время он исчез с поверхности воды.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили тело без признаков насильственной смерти. На берегу реки осталась одежда, телефон, стул и прикормка для рыбы. Следов борьбы или волочения тела на месте также не было.

По факту происшествия правоохранители назначили процессуальную проверку. В ходе судебно-медицинских экспертиз им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алтайском крае спасатели нашли охотника, который утонул в первый день открытия охоты в регионе.