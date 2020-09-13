Депутат Алтайского Заксобрания Сергей Писарев принял участие в голосовании за кандидата в депутаты АКЗС по избирательному округу № 26. Выборы проходят в Октябрьском районе Барнаула.

"Моя политическая позиция – на выборы нужно ходить всегда. И сегодня как житель Октябрьского района Барнаула, на территории которого проходят выборы, и как депутат АКЗС я принял участие в голосовании. Поддержал того кандидата, в котором уверен, и с которым, в случае избрания, буду взаимодействовать в краевом парламенте", – цитирует Писарева сайт реготделения "Единой России".

Напомним, 13 сентября в регионе выбирают трех депутатов краевого Заксобрания, 371 депутата районного и сельского уровня и 28 глав сел. Общая явка на 10 утра составила 11,05%, проголосовали почти 33 тысячи человек.