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Новости

Почти 42 тысячи избирателей проголосовали на 12:00 в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Явка составила 14,06%
Фото: news2world.net

Фото: news2world.net

В единый день голосования жители Алтайского края отдают свои голоса за парламентариев различного уровня.

По сообщению регионального избиркома, на 12 часов средняя явка на избирательные участки составила 14,06%. Всего проголосовал 41 941 человек с учетом проголосовавших досрочно.

На дополнительных выборах депутатов АКЗС по трем округам активность избирателей составила 11,33%. На выборах депутатов Славгородского горсобрания проголосовали 13,29% избирателей. На выборах депутатов ЗАТО Сибирский явка составила 26,17%.

Как писал amic.ru, только 3,5% избирателей Алтайского края проголосовали на выборах досрочно – это чуть более 10 тысяч человек. Всего же в регионе открылось 328 избирательных участков, посетить которые смогут порядка 300 тысяч человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.09.2020 15:37
- гость -

Если пришло меньше половины избирателей, то разве можно заявлять, что этих депутатов выбрал народ?

13.09.2020 15:53
- гость -

Народ не знает за кого голосовать.
Приходит на участки и наугад ставил галки. Разве это выборы?
Где дебаты кандидатов? Где их достижения?

13.09.2020 16:08
- гость -

"Приходит на участки и наугад ставил галки." А потом удивляются, кто же им поднимает пенсионный возраст и налоги.

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