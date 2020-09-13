Почти 42 тысячи избирателей проголосовали на 12:00 в Алтайском крае

В единый день голосования жители Алтайского края отдают свои голоса за парламентариев различного уровня.

По сообщению регионального избиркома, на 12 часов средняя явка на избирательные участки составила 14,06%. Всего проголосовал 41 941 человек с учетом проголосовавших досрочно.

На дополнительных выборах депутатов АКЗС по трем округам активность избирателей составила 11,33%. На выборах депутатов Славгородского горсобрания проголосовали 13,29% избирателей. На выборах депутатов ЗАТО Сибирский явка составила 26,17%.

Как писал amic.ru, только 3,5% избирателей Алтайского края проголосовали на выборах досрочно – это чуть более 10 тысяч человек. Всего же в регионе открылось 328 избирательных участков, посетить которые смогут порядка 300 тысяч человек.