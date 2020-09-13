Почти 42 тысячи избирателей проголосовали на 12:00 в Алтайском крае

В единый день голосования жители Алтайского края отдают свои голоса за парламентариев различного уровня.
По сообщению регионального избиркома, на 12 часов средняя явка на избирательные участки составила 14,06%. Всего проголосовал 41 941 человек с учетом проголосовавших досрочно.
На дополнительных выборах депутатов АКЗС по трем округам активность избирателей составила 11,33%. На выборах депутатов Славгородского горсобрания проголосовали 13,29% избирателей. На выборах депутатов ЗАТО Сибирский явка составила 26,17%.
Как писал amic.ru, только 3,5% избирателей Алтайского края проголосовали на выборах досрочно – это чуть более 10 тысяч человек. Всего же в регионе открылось 328 избирательных участков, посетить которые смогут порядка 300 тысяч человек.
Комментарии
Если пришло меньше половины избирателей, то разве можно заявлять, что этих депутатов выбрал народ?
Народ не знает за кого голосовать.
Приходит на участки и наугад ставил галки. Разве это выборы?
Где дебаты кандидатов? Где их достижения?
"Приходит на участки и наугад ставил галки." А потом удивляются, кто же им поднимает пенсионный возраст и налоги.