Соловьев резко раскритиковал Ефремова и назвал его ничтожеством

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение актера Михаила Ефремова и заявил, что тот не сделал для себя выводов после смертельной аварии.
Журналист назвал артиста "ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником" и обвинил его в отсутствии боли и сострадании. Он предположил, что на столь серьезный приговор Ефремова повлиял и его адвокат Эльман Пашаев.
"Но Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать", – сказал ведущий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.
8 сентября cуд признал Ефремова виновным и дал артисту 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Комментарии
Ну теперь все будут самоутверждаться, пиная алкаша Ефремова.
Соловьиный помёт) и вечерний м)).
Ты сказала, ты сказала
Я это знаю, я давно привык
Ты сказала, ты сказала
Рваный рокерский ботинок
На ноге, я сказал спасибо
О!
Мне плевать на сентименты.
Ты сказала, ты сказала.
На последнем трамвае уеду к чертям.
Ты сказала, ты сказала.
Любой подъезд мне апартаменты.
Не забудь закомпостировать абонементы.
О! ©
Шмонька гавкает. Зачем только? Приговор суда оглашён, Ефремов получил заслуженный срок. Нужно подождать... Там человек лучше осознает что натворил и исправится
Упавшего не пнет только сильный.
Соловьев за то молчит в новостях об офицере росгвардии, который пытался изнасиловать женщину у нее дома, а когда она убежала, изнасиловал ее 11-ти летнего сына. Данный факт подтвердили в росгвардии, ведется проверка.
Но за то отрабатывает по полной тему Навального, Украины, Ефремова. Что поручили, то и исполняет. А к Ефремову-мажору у Помета давняя ненависть с детства, что у того было все, а Муд0звон очень мстительный тип, он и Собчак забыть не может, как она его опустила на передаче, что он в костюме цвета кремлевского ковра.
У нас ребенок выпивает бутылку водки перед тем как попасть под машину(пьяный мальчик). Оппозиционеры в 40 лет умирают. ФСБ сахар в подвалы домов таскает. Поэтому нашим СМИ с трудом вериться.
Ефремов отсидит и выйдет, а этот, который фигурирует под фамилией "Соловьёв", как был визгливой жидообезьяной, так ею и останется.
Вы посмотрите Ютуб, там на соловьева-Шапиро работает целая армия ботов, накручивающих лайки. Когда эта армия отдыхает, в ленте одни негативные комментарии. Армия просыпается и все коменты против исчезают, остаются только хвалебные оды под никами - Роман Шилов, Галина Самойлова, Светлана Кузнецова и т.д., прям как на Амике, где боты подписываются вымышленными полными именами.
Как только закончится путинизм Соловьевы будут изгнаны с ЦТ и преданы суду за разжигание ненависти! К тому же окажется, что это существо было завербовано по месту жительству и работало на западные разведки...