Соловьев резко раскритиковал Ефремова и назвал его ничтожеством

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение актера Михаила Ефремова и заявил, что тот не сделал для себя выводов после смертельной аварии.

Журналист назвал артиста "ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником" и обвинил его в отсутствии боли и сострадании. Он предположил, что на столь серьезный приговор Ефремова повлиял и его адвокат Эльман Пашаев.

"Но Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать", – сказал ведущий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

8 сентября cуд признал Ефремова виновным и дал артисту 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.