Депутаты Ненецкого автономного округа избрали губернатором Юрия Бездудного

Депутаты собрания Ненецкого округа большинством голосов избрали врио главы региона Юрия Бездудного губернатором региона, сообщает пресс-служба окружного совета депутатов.

За кандидатуру Бездудного проголосовали 14 депутатов из 16. Политик исполнял обязанности главы округа с апреля, после того как предыдущего губернатора Александра Цыбульского назначили врио главы Архангельской области.

Напомним, что в воскресенье, 13 сентября, в 18 регионах выберут губернаторов всенародным голосованием, а в двух – региональными парламентами (Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа). Причем 10 губернаторов избираться будут впервые, и еще 10 – претендуют на новый срок.