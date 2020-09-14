Жарко и ни капли дождя. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, в Алтайском крае установится жаркая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в крае днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. Осадков не ожидается. В утренние часы местами туман. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 7 метров в секунду. Порывы – до 12 метров в секунду.

В Барнауле температура составит от +20 до +22 градусов. Как и в целом по региону – без осадков. Скорость восточного ветра не превысит 7 метров в секунду.