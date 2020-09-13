Владимир Путин наградил семерых жителей Алтайского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении тружеников агропромышленного сектора в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в список получателей наград вошли семь жителей региона.

Так, тракторист крестьянского хозяйства в Заринском районе Михаил Поджаров отмечен орденом Дружбы. Он посвятил работе на сельскохозяйственной технике больше 36 лет, неизменно добиваясь отличных результатов.

Еще шести представителям региона присвоили почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ". В их числе замминистра сельского хозяйства Алтайского края Юрий Лукьянов, оператор животноводческого комплекса в Немецком национальном районе Андрей Икс, оператор машинного доения крестьянского хозяйства в Шипуновском районе Вера Гуленко, дояр в Славгородском районе Александр Подольский, бригадир агрофирмы в Зональном районе Людмила Каширина и тракторист-машинист в Павловском районе Александр Маисеев.