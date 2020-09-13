"Бесконечная пробка" возникла на трассе Барнаул – Новосибирск

Очевидцы сообщают об огромных пробках на трассе Барнаул – Новосибирск на территории Первомайского района.

Подтверждающую этот факт запись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"На трассе Барнаул – Новосибирск перед Сибирским образовалась бесконечная пробка", – гласит текст поста.

Что стало причиной возникновения транспортного затора, не сообщается.

Ранее amic.ru писал, что жители Барнаула пожаловались на огромные пробки прямо у въезда во двор дома № 115 на улице Взлетной. По словам жильцов близлежащих домов, в часы пик можно простоять у двора около часа, прежде чем удастся заехать и припарковать автомобиль.