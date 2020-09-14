Главный синоптик России прогнозирует заморозки в Алтайском крае

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проинформировал о неблагоприятных погодных условиях в нескольких регионах Сибири, сообщает ТАСС.

Речь идет о ночных заморозках. По прогнозу главного синоптика России, холоднее всего в темное время суток будет в Алтайском крае, а также в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Кроме того, заморозки ожидаются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области.

Как ранее писал amic.ru, Вильфанд опроверг популярный миф о том, что бабье лето наступает 14 сентября. Он отметил, что период тепла может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом метеорологическое бабье лето связано с приходом азовского антициклона. Это довольно редкое явление и происходит оно примерно два раза в три года.