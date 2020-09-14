Главный синоптик России прогнозирует заморозки в Алтайском крае

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проинформировал о неблагоприятных погодных условиях в нескольких регионах Сибири, сообщает ТАСС.
Речь идет о ночных заморозках. По прогнозу главного синоптика России, холоднее всего в темное время суток будет в Алтайском крае, а также в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.
Кроме того, заморозки ожидаются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области.
Как ранее писал amic.ru, Вильфанд опроверг популярный миф о том, что бабье лето наступает 14 сентября. Он отметил, что период тепла может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом метеорологическое бабье лето связано с приходом азовского антициклона. Это довольно редкое явление и происходит оно примерно два раза в три года.
Комментарии
Я прогнозирую заморозки, в ноябре...
***
Будут
Меня искать в погонах
Даже
Друзья забудут имя
Двери
Приличные закроют
Ха... Что мне
Косые эти взгляды
Я вне
Закона, я синоптик
Я синоптик! ©