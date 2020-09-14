Турчак заявил о полной победе "Единой России" на выборах

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак объявил, что "Единая Россия" одержала безоговорочную победу в единый день голосования 13 сентября, сообщает ТАСС.
"Единая Россия" действительно уверенно лидирует на всех уровнях выборов, – констатировал Турчак. – Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре".
Он уточнил, что это позволяет партии "формировать устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения".
Как ранее писал amic.ru, на довыборах в Алтайское краевое Законодательное собрание все три мандата, предварительно, достанутся кандидатам от единороссов. Это Максим Кочев (избирательный округ № 12), Артем Шамков (№ 26) и Григорий Бахтин (№ 31).
Комментарии
Не верю
А результаты не нарисовали ли случаем нужные?
это после пенсионной аферы,в обстановке всеобщей ненависти к едросам? нет предела цинизму...
Не справился лежачий навальный...
Кровавый диктатор наполеон погубил 50 миллионов французов.Недалёк тот день,когда его труп вытащат из саркофага и прилюдно сожгут на площади
Ну кто бы сомневался....
явка избирателей ноль и повдоль... правильно, пришли едросы и проголосовали, а те кто игнорит выборы, сидят дома и гундят потом.
а те кто игнорит выборы, сидят дома и гундят потом. господа вы сами все пр.с.али!!
Цирк с голосованием на пеньках и в багажниках совсем недавно проходил. У граждан окончательно утратилось доверие к процедуре выборов.
Достаточно посмотреть на Белоруссию чтобы понять, что Единая Россия и Путин будет побеждать всегда, пока события не пойдут по украинскому сценарию.
В Томске другая картина маслом.
В этом лицемерии принимать участие - себя не уважать
Да мало ли что этот Туранчокс скажет.
8-16: И что тебе нравится сценарий хохлов?
Представьте ситуацию - Вы работаете в частной фирме, где директор наемный (собственник так решил) и выбирают директора обычные менеджеры и работяги. Сможете ли Вы поменять этого директора? И представьте себя на месте директора - допустили бы Вы чтобы Вас скинули с кресла? Нет конечно. Брали бы на работу лояльных, увольняли строптивых, срезали бы премию нозящих, поощрали бы лизоблюдов. То есть участие в выборах - полный бред