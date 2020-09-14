Турчак заявил о полной победе "Единой России" на выборах

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак объявил, что "Единая Россия" одержала безоговорочную победу в единый день голосования 13 сентября, сообщает ТАСС.

"Единая Россия" действительно уверенно лидирует на всех уровнях выборов, – констатировал Турчак. – Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре".

Он уточнил, что это позволяет партии "формировать устойчивое депутатское большинство во всех регионах без исключения".

Как ранее писал amic.ru, на довыборах в Алтайское краевое Законодательное собрание все три мандата, предварительно, достанутся кандидатам от единороссов. Это Максим Кочев (избирательный округ № 12), Артем Шамков (№ 26) и Григорий Бахтин (№ 31).