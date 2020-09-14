Рублю предрекли рекордное падение по отношению к евро

Шеф-аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев спрогнозировал дальнейшее падение российской валюты по отношению к европейской. Об этом сообщает "Российская газета".

"Евро в мире укрепился до уровней и вовсе двухлетней давности (май 2018 года). Так что и в России вряд ли опустится этой осенью хотя бы до 85 рублей, – предположил эксперт. – И может, напротив, подскочить в цене до 93-95 рублей, если и дальше будет популярней доллара в негласном соревновании резервных валют".

При этом значительных колебаний по отношению к доллару у рубля не будет, полагает Пушкарев. Он обратил внимание, что американская валюта имела множество возможностей взлететь вслед за евро, но не воспользовалась ни одной из них.

Напротив, доллар теряет позиции даже по отношению к юаню, хотя Вашингтон неоднократно грозил Пекину санкциями.

Ждать от американской валюты колебания больше чем в полтора рубля не следует, уверен Пушкарев.