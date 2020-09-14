Ученые назвали неожиданную пользу фисташек

Американские ученые путем эксперимента доказали, что потребление фисташек помогает снижать вес, сообщает La Vanguardia.

Они разделили людей на две группы. Одна из них ежедневно ела немного больше 40 граммов фисташек в день, в то время как другая принимала аналогичную по калорийности пищу, но только без этих орехов.

По прошествии четырех месяцев добровольцев снова обследовали. У группы любителей фисташек отметили пятипроцентное уменьшение веса за счет жира в области талии. Кроме того, у них снизилось артериальное давление.

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