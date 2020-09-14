Девушка отрубила себе руку ради страховки в миллион, но что-то пошло не так

22-летняя Юлия Адлесич из Словении решила циркулярной пилой отпилить себе руку ради миллионной страховки. Обмануть систему не получилось, пишет ABC News.

В реализации плана Юлии помог ее молодой человек. Они отпилили девушке кисть руки и поехали в больницу. Конечность с собой молодые люди не взяли, чтобы сделать инвалидность Юлии необратимой. При этом за год до всех этих событий она подписала контракты с пятью страховыми компаниями.

Идея провалилась из-за того, что прокуратура обнаружила на компьютере спутника Юлии поисковые запросы на тему того, как работает искусственная рука. На суде девушка заявляла о своей невиновности и пыталась сыграть на том, что никто в здравом уме не будет отпиливать себе руки, но это не помогло. Девушку приговорили к двум годам лишения свободы, а ее спутника-расчленителя – к трем.