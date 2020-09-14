СМИ: Путин не верит, что оппозиция отстранит Лукашенко от власти

Президент России Владимир Путин считает, что акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению главы республики Александра Лукашенко. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Как сообщили собеседники издания, масштабы протестов в Белоруссии впечатлили российское руководство. И, несмотря на то, что Москва не доверяет Лукашенко, она не хочет допустить прихода оппозиции к власти в результате уличных протестов. Поэтому Россия намерена поддерживать Лукашенко, подталкивая его к возможной передаче власти.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, согласно результатам которых победу в шестой раз подряд одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Это стало причиной массовых протестов, которые продолжаются по сей день.
14 сентября Лукашенко прилетит в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. В числе тем обсуждения – интеграция двух стран, цены на энергоресурсы и долги Белоруссии.
Комментарии
Москва не доверяет Лукашенко
поддерживать Лукашенко, подталкивая его к возможной передаче власти
акции протеста в Белоруссии не приведут к свержению главы республики Александра Лукашенко
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Тут прям неприкрытое использование неизбранного президента обнуленным
Главный вопрос даст ли Россия денег режиму Лукашенко? Каратели бесплатно бить людей не будут.
14.09.2020 09:30
- гость -
Мое мнение, что уже деньги выделены. Только нам не говориться про это.
Потеряли Украину, потеряем Беларусь, а потом и сами потеряемся.