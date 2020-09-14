Из-за изоляции воров в законе российские тюрьмы может захлестнуть волна насилия

Изоляция воров в законе приведет к росту насилия как со стороны осужденных, так и со стороны работников исправительных учреждений. Таким мнением поделился адвокат и писатель Иван Миронов.

"Кто такой вор в законе на зоне или в тюрьме? Это некий арбитр, задача которого – не допустить беспредела и со стороны арестантов, и со стороны сотрудников", – цитирует Миронова ura.ru.

Он добавил, что идея изолировать авторитетов от других заключенных в одиночных камерах недопустима, поскольку это является нарушением прав человека.

Ранее в Госдуме предложили изолировать осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии отдельно от остальных заключенных. Авторы законопроекта считают, что криминальные авторитеты опасны не только на воле, но и в местах заключения.