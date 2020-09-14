Комментаторы раскритиковали звезду сериала "Воронины" за фото с открытой спиной

Звезду сериала "Воронины" раскритиковали за несколько безобидных фотографий в Instagram. Снимки показались пользователям непристойными, а кроме того Екатерине напомнили о смерти Бориса Клюева.

"Доброе утро там, где просыпаются наши надежды и мечты", – подписала актриса фотографии, в которых комментаторы увидели пошлость.

"Сорок дней не прошло, а Вы... Отписываюсь", Не стыдно такие фотки выкладывать? Недавно умер Николай Петрович Воронин, а она фотки интимные выкладывает!" – писали пользователи под постом.

Однако нашлись и те, кто отметил, что, несмотря на смерть Бориса Клюева, жизнь продолжается, а те, кто ищет связь между этим трагическим событием и опубликованными фотографиями, просто выплескивают в соцсети негатив.