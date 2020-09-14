Алтайский край вошел в топ-25 по доступности коммунальных услуг

Алтайский край занял 23-е место среди регионов России с самыми низкими расходами на жилищно-коммунальные услуги, следует из материалов исследования РИА "Новости".

По результатам 2019 года месячные расходы среднестатистической семьи на оплату "коммуналки" в крае составили 2913 рублей, что равняется 8,8% от средних потребительских расходов.

Примечательно, что за год жители Алтайского края стали тратить на ЖКУ на 0,7% меньше.

При этом лидерами по доступности услуг ЖКХ в России стали Республика Ингушетия (4,9% от потребительских расходов среднестатистической семьи), Дагестан (5,1%) и Москва (7,2%).

На четвертом, пятом и шестом местах расположились Республики Тыва, Алтай и Хакасия с результатами по 7,3%. Седьмое место заняла Иркутская область с показателем 7,4%, а первую десятку замыкают Республика Калмыкия, Новосибирская область и Республика Башкортостан – по 7,7%.