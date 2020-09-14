64 семьи остались без крыши над головой из-за пожара в Краснодаре. Видео

Страшный пожар в многоквартирном доме в Краснодаре оставил без жилья 64 семьи. Спасатели эвакуировали из здания более 300 человек.

Сообщение о пожаре в доме на улице Российской поступило на пульт диспетчера ночью. Боролись с огнем 214 человек личного состава и 63 единицы техники.

По словам очевидцев, искры с крыши здания разлетались по балконам, и из-за этого квартиры загорались одна за другой.

"Предварительная причина пожара – аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир", – рассказали в региональном МЧС.

Жильцов дома временно расселили по гостиницам. Никто не пострадал.