64 семьи остались без крыши над головой из-за пожара в Краснодаре. Видео

Страшный пожар в многоквартирном доме в Краснодаре оставил без жилья 64 семьи. Спасатели эвакуировали из здания более 300 человек.
Сообщение о пожаре в доме на улице Российской поступило на пульт диспетчера ночью. Боролись с огнем 214 человек личного состава и 63 единицы техники.
По словам очевидцев, искры с крыши здания разлетались по балконам, и из-за этого квартиры загорались одна за другой.
"Предварительная причина пожара – аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир", – рассказали в региональном МЧС.
Жильцов дома временно расселили по гостиницам. Никто не пострадал.
Комментарии
"аварийный режим работы штатной электросети в розеточной группе жилой комнаты одной из квартир" - надо запомнить умную замену словосочетания "козла включили"
Майнили наверно.