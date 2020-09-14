Бийчанин нашел метеорит вместо грибов

Житель Бийска отправился в лес за грибами и наткнулся на кусок метеорита. Мужчина принес находку домой и принялся изучать ее. Оказалось, что предмет состоит из плотного материала, напоминает кусок металла неправильной формы, который к тому же еще и магнитил. Находку бийчанин передал ученым.

По словам профессора АГГПУ имени В.М. Шукшина, доктора геолого-минералогических наук Анатолия Гусева, предмет действительно является метеоритом. Его вес составляет чуть более 500 граммов. Это железо, но какое именно, удастся выяснить лишь после разреза с пришлифовкой.

Как пишет "Новый день", возраст метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет, то есть камень может быть старше самой Земли.