Жители Бийска жалуются на пробку на понтонном мосту

Водители в Бийске недовольны постоянной пробкой на понтонном мосту. Движение стоит даже в выходные, а иногда пробка растягивается "до бара "Ангара".

"Невозможность оплаты картой также создает задержку. Отсутствие системы PayPass, как на всех платных дорогах в России, либо скидочной карты для тех, кто ездит по несколько раз в день. И все это при запредельной цене за проезд легкового автомобиля – 35 рублей", – написал один из возмущенных водителей.

"Бийский рабочий" отмечает, что возможность рассчитаться картой на мосту появилась, но работает терминал далеко не всегда. Жители города рассказывают, что уже давно перестали пользоваться этой переправой, поскольку это долго и неудобно, а кроме того, по словам людей, рассказать о проблемах моста некому, соответственно, никто их не решает.