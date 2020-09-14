Ограничение движения на Чуйском тракте перенесли на 15 сентября

Энергетики перенесли работы по переустройству опоры линий электропередачи на участке Чуйского тракта в районе Озерок на 15 сентября. Это связано с "производственной необходимостью", пишет официальный сайт Алтайского края.

Ранее планировалось, что работы проведут 14 сентября. На объекте демонтируют провода, поэтому участок трассы будут перекрывать семь раз. Временные промежутки, на которые остановят движение, составят от 15 до 60 минут.

В Упрдор "Алтай" напомнили, что расширение Чуйского тракта до четырех полос идет на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края со 173 по 183 километр.