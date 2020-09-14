Единственный претендент на место в алтайском сельсовете не смог одержать победу

Все выборы, проходившие в Алтайском крае в единый день голосования 13 сентября, признаны состоявшимися. Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 сентября рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова. По ее словам, лишь одна кампания по итогам голосования завершилась без избрания.

Как рассказала Акимова, в селе Порожнее Шипуновского района в довыборах в местный сельсовет участвовал только один кандидат, и он не набрал нужного количества голосов, то есть свыше 50%. Большая часть избирателей проголосовала "против".

"Это означает, что выборы признаны состоявшимися, результаты – действительными, кандидат на соответствующую должность не избран. Соответственно, будут применяться те или иные правовые последствия, которые предусмотрены действующим законодательством. Но итоги волеизъявления наших избирателей по этому сельскому поселению мы тоже фиксируем", – уточнила Акимова.

Напомним, 13 сентября в Алтайском крае состоялись выборы различного уровня. Самые крупные из них – это довыборы в АКЗС. Все три вакантных места в краевом парламенте заняли единороссы: Максим Кочев, Артем Шамков и Григорий Бахтин.