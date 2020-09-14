ВТБ в Сибири выдал кредитов по "Ипотеке с господдержкой" на сумму свыше 8 млрд рублей

ВТБ провел в Сибири 3,6 тысячи сделок по программе "Ипотека с господдержкой 2020" на сумму более 8 млрд рублей. Лидерами по объему продаж стали Новосибирская область (1,2 тысячи сделок на 2,8 млрд руб.), Красноярский край и Республика Хакасия (600 кредитов на 1,37 млрд руб.), а также Алтайский край и Республика Алтай (800 сделок на 1,36 млрд руб.).

"Господдержка расширила возможности россиян на покупку нового жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут. В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно под 6,5%", – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

По прогнозам ВТБ, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года. Евгений Дячкин также отметил, что рынок ждет окончательного решения о сроках реализации льготной ипотеки, что создает дополнительный стимул у клиентов.

По стране в рамках этой программы ВТБ провел 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей. Средний размер кредита достиг 2,9 млн рублей. Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ.

В настоящее время в ВТБ снижен размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита в рамках программы составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.