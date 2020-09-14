Министерство транспорта РФ совместно с ГИБДД подготовило проект по внесению поправок в правила дорожного движения, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.

По информации издания, ведомство планирует снизить лимит тонировки лобовых стекол автомобилей с 75% до 70% пропускаемости света. Также водителям могут разрешить возить в автомобиле любые аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, параметры которых не регулируются ГОСТом 2001 года.

При этом предлагается запретить парковку и стоянку на островках безопасности из-за частых наездов на оставленные там автомобили. Кроме того, запретят в пьяном виде кататься на электросамокате, скейтборде и сегвее.

Затронут изменения и общественный транспорт. В частности, Минтранс планирует сократить максимально допустимую скорость с 90 км/ч до 70 км/ч для тех автобусов, которые ездят за пределами населенных пунктов и не оборудованы ремнями безопасности, а также имеют стоячие места.