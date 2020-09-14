Главный алтайский Дед Мороз переезжает в "Сказочный край"

Представители главного Деда Мороза Алтайского края рассказали amic.ru о том, что зимний волшебник вместе со своей сказочной свитой переезжает в Белокуриху.

Новая резиденция разместится по адресу ул. Славского, 17. Именно там Дед Мороз и будет принимать гостей и получать письма.

В дальнейшем его резиденция станет частью крупного проекта "Сказочный край" на территории курорта "Белокуриха-2".

"Алтайская резиденция Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность нашего региона, – уточнили представители волшебника. – Данный проект генерирует новые идеи и мероприятия, развивая событийный туризм Алтайского края".

Как ранее писал amic.ru, проект на начальном этапе включал в себя создание интерактивного музея "Дом Сказок", домика Бабы-яги, фабрику Деда Мороза, подземелье Кощея Бессмертного и кафе "Бабушкины сказки".

Напомним, алтайская резиденция Деда Мороза открылась в 2012 году. С этого времени музей сказок и волшебства стал туристической достопримечательностью для гостей Алтайского края и любимым местом для барнаульцев. Сюда приезжают гости из разных уголков края и регионов России. Побывали в гостях у алтайского Деда мороза жители из Казахстана, Китая, Германии, Америки, Франции, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока.

Российский Дед Мороз дважды лично посещал алтайскую резиденцию Деда Мороза и высоко оценил качество предоставляемых услуг и потенциал проекта.