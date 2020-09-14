КамАЗы спасения. Алтайские медучреждения пополнились новой современной техникой

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главам алтайских медучреждений в торжественной обстановке вручили ключи от новой техники. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в край поступили три цифровых мобильных комплекса и 50 автомобилей скорой помощи. Диагностический центр Барнаула получил передвижной флюорограф, а рубцовский ДЦ – флюорограф и маммограф.

На приобретение медицинских комплексов в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" было выделено 148,9 млн рублей. Кроме того, за счет краевых средств закуплено 50 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи. На эти цели было выделено почти 50 млн рублей. Автомобили будут использованы в поликлиническом звене здравоохранения.